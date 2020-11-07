بعد مقتل 4 نساء يوم امس.. نائب عن ديالى يوجه طلباً الى القائد العام للقوات المسلحة

2020/11/07 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن محافظة ديالى، اليوم السبت، أن الخروقات الأمنية بدأت بالعودة إلى محافظة ديالى وناقوس الخطر يدق من استمرار الهجمات.

وقال الدهلكي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان ، ان "محافظة ديالى تشهد ومنذ اكثر من سنتين وضع امني مستتب ويشار له بالبنان بعد ان كانت هنالك جهود كبيرة من القوات الأمنية وتحقيق التلاحم المجتمعي بين ابناء ديالى بكل عناوينهم ومسمياتهم مع القوات الامنية لرفض الارهاب والارهابيين والعصابات المسلحة والسلاح المنفلت وكان هذا الامر واضح جدا خلال الفترة الماضية حيث نعمت المحافظة بالأمان و بما يشهد له القاصي والداني"، مبينا انه "في الاونة الاخيرة وللأسف فقد تم تأشير خروقات".

واضاف الدهلكي، انه "يوم أمس حصلت جريمة ذهب ضحيتها أربع نساء في قضاء بعقوبة منطقة العبارة بعبوة ناسفة"، لافتا الى ان "هنالك عودة للخروقات الامنية في المحافظة وندعم القوات الامنية في خطواتها الامنية واجراءاتها لتوفير الامن والامان، لكن في نفس الوقت فاننا نحذر بان ناقوس الخطر يدق في المحافظة من خلال الخروقات الاخيرة التي راح ضحيتها من خيرة اهالي ديالى".

وطالب الدهلكي، "القوات الامنية بشد العزم وبدعم ابناء وشيوخ المحافظة وبدعم ممثليها البرلمانيين لسد الطريق أمام هذه الجماعات الإجرامية التي اعتاشت على عدم استقرار المحافظة ونذكر القائد العام للقوات المسلحة بان ديالى هي خاصرة العراق والماضي القريب كان درسا واضحا فحين انهار الوضع الامني في ديالى فان نتائجه السلبية وقعت على بغداد والعراق عموما"، مشددا على اننا "لسنا متخوفين من انهيار الوضع الأمني بشكل كامل في ديالى فان قواتنا الامنية مسيطرة على الأمن لكن تحتاج الى دعم لوجستي وامني وعسكري من قبل القائد العام للقوات المسلحة كي تضرب بيد من حديد لبسط الامن في المحافظة وهذا المكسب الكبير الذي لانقبل نهائيا خسارته على حساب تحقيق مكاسب اجرامية وشخصية من البعض او اجندات تبحث عن زعزعة الأمن فيها".

ودعا القائد العام للقوات المسلحة "الى التحرك بخطوات سريعة وحاسمة لتشخيص هذه الخروقات من خلال عقد اجتماع مع القيادات الامنية في المحافظة وتقديم ما يحتاجونه من دعم و اجراءات واليات ومقومات للحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة، خصوصا ان الاجواء ذاهبة باتجاه الانتخابات والصراعات السياسية تلقي بظلالها على المحافظات عموما وديالى خصوصا".

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، أمس الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "3 نساء قتل بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع ستوتة كانت تقلهن في منطقة ناحية العبارة بمحافظة ديالى".

وأضافت، أنه "عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما ادى الى مقتل 3 من المنتسبين".

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