الدفاع النيابية: قرب إعداد المسوّدة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية

2020/11/07 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت لجنة الأمن الدفاع النيابية، اليوم السبت، قرب إعداد المسودة النهائية لقانون مكافحة الجرائم الالكترونية.وقال عضو اللجنة النائب عدنان الأسدي، في تصريح صحفي : إن “لجنة الأمن والدفاع ناقشت مع المدراء العامين في جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى موضوع حماية السايبر الوطني، وكذلك حماية المواطن من خلال قانون مكافحة الجرائم […]

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