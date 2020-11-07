القراءة الثانية لقانون تمويل العجز المالي تتصدر جدول أعمال البرلمان

2020/11/07 | 14:42 - المصدر: قناة التغيير

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تصدرت القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي جدول أعمال جلسة مجلس النواب، وذلك بعد إعداد الصيغة النهائية لقانون الاقتراض.

وذكرت اللجنة المالية النيابية، انتهاء البرلمان من إعداد الصيغة النهائية لقانون الاقتراض وعرضها أمام أعضاء مجلس النواب للنظر في الملاحظات، قبيل التصويت عليه بهدف صياغة القانون صياغة نهائية.

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