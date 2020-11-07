2020/11/07 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن يوم السبت ان قاتل المتظاهر عمر فاضل هو ضابط برتبة نقيب منسوب لقيادة شرطة محافظة البصرة.واوضح في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”، إن مافعله هذا الضابط هو تصرف شخص، مضيفا انه “ستتخذ الاجراءات القانونية كافة بحقه”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تكشف عن قاتل المتظاهر عمر فاضل المركز الخبري الوطني.

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