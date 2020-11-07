الاقليم يسجل 771 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/07 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، عن تسجيل 771 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

يتبع..

PUKmedia عن اعلام وزارة الصحة‌

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