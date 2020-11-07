مجلس النواب يبدأ جلسته رقم 19

2020/11/07 | 14:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت جلسة مجلس النواب يوم السبت، برئاسة محمد الحلبوسي، بجدول اعمال يتضمن 12 مادة.

واوضح مصدر نيابي لـPUKmedia: ان الجلسة رقم 19 بدات قبل قليل، برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 170 نائبت.

واضاف: ان جدول اعمال الجلسة يضم 12 مادة ويتصدره اجراء القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

PUKmedia خاص‌

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