المالية النيابية: جلسة اليوم ستمرر قانون تمويل العجز

2020/11/07 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان جلسة اليوم سيتم خلالها تمرير قانون العجز المالي.وقال عضو اللجنة حنين قدو في تصريح لـ/ المعلومة/، ان “جلسة اليوم ستشهد حسم قانون الاقتراض وخفض سقفه المالي”، لافتا الى ان “هناك ضغوط كبيرة على مجلس النواب بسبب تأخر صرف الرواتب”.واضاف ان “السقف المالي في القانون سيخفض بشكل يضمن توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية للأشهر المتبقية من العام الجاري”، مبينا ان “قانون الاقتراض الذي طلبته الحكومة امر مرفوض”.واكد النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني، الخميس الماضي، ان جلسة مجلس النواب ليوم السبت سيتم خلالها تمرير قانون تمويل العجز المالي.وبين النائب عن تحالف الفتح قصي عباس ، امس الاربعاء، ان الازمة المالية التي تمر بها البلاد ستستمر للعام القادم.



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