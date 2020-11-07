هل يسيطر الصهاينة على الإعلام الكوني؟ - مصعب قاسم عزاوي

2020/11/07 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية مع مصعب قاسم عزاوي فريق دار الأكاديمية: ما هو رأيك بخصوص سيطرة مجموعات الضغط الصهيونية أو المتصهينة على الإعلام والسلطة في الغرب؟مصعب قاسم عزاوي: ذلك موضوع متشابك ينطوي على العديد من العناصر المتداخلة والمتغايرة في قوة التآثر فيما بينها بسبب تغير الزمن والظرف التاريخي المحدد لقوتها النوعية والوظيفية.ولا بد أساساً من الإشارة إلى أن مفاتيح الحل ......





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