رواية صبح الأعشى - كريم محمد الجمال

2020/11/07 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كريم_محمد_الجمال رواية صبح الأعشى صبح الأعشى رحلتي في التأمل والاستغراق عنوان رواية جديدة للكاتب والباحث المصري كريم محمد الجمال يأتي خامساً في مجمل أعماله المتنوعة .صبح الأعشى تتشابه مع كتاب قديم بنفس الاسم لأبي العباس القلقشندي، وإن كانت الرواية تختلف مع كتاب القلقشندي تماماً من حيث كونها رواية وليست كتاباً ، ومن حيث الموضوع فالرواية فانتازيا تاريخية وليس لها علاقة بصناعة الإنشاء .تم مناقشة الرواية في ند ......





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