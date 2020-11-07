2020/11/07 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_الحروب لنا ان نتخيل، بشكل اجمالي، ثلاثة مواقف للمثقف إزاء حدث او سلطة او استبداد يستوجب قولاً وموقفاً واضحاً: الأول، هو الرفض والمعارضة والمقاومة وهو الأكثر نبلاً وجرأة وانسجاماً مع دور المثقف، الثاني هو السكوت بسبب طغيان السلطة وجبروتها، او لأسباب اقل من ذلك متعلقة بحسابات العيش والحياة ومسؤولياتها.



يقف المثقف هنا على الحياد ظاهريا، قد يعارض ضميريا لكنه لا يستطيع ترجمة ما بداخله إلى فعل او قول مُعلن.



ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-المثقف- الحذاء- ... وتحولات -الاستحذاء- - خالد الحروب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-المثقف- الحذاء- ... وتحولات -الاستحذاء- - خالد الحروب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).