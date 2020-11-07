آخر تطورات قانون الاقتراض داخل البرلمان خلال جلسة اليوم

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أبدت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب، اليوم السبت (07 تشرين الثاني 2020)، رأيها بخصوص قانون تمويل العجز المالي، الذي من خلال تمريره ستوفر رواتب الموظفين للشهر الماضي.





وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "حريصون على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين، والمتقاعدين، وشبكة الحماية الاجتماعية، والنفقات الأخرى، وإجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة".

وأضافت: "لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة، وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".

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