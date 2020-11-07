2020/11/07 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

كشف لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد تفاصيل المكاملة الهاتفية التي أجراها مع مدربه السابق رونالد كومان، والتي علم من خلالها بأنه يتوجب عليه مغادرة برشلونة والبحث عن نادٍ جديد.

وأوضح سواريز أن:" كومان أبلغه أنه لا ينوي الاعتماد عليه في الموسم القادم، لكنه اتاح له فرصة مواصلة التدرب مع الفريق لحين التعاقد مع فريق جديد، وهو ما حدث بالفعل".

وانتقل سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد بطلب خاص من المدرب دييجو سيميوني، ولم يدفع الروخي بلانكوس أي يورو مقابل الصفقة، لكن تم تخصيص 6 ملايين كمتغيرات متوقف دفعها على تحقيق بعض الشروط.

وقال المهاجم الأوروجوياني في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الإسبانية " كانت العلاقة احترافية، لقد أخبرني أنه يتعين علي المغادرة من خلال مكالمة هاتفية، وأخبرته أنه حتى يتم الأمر لدي الحق في مواصلة التدريب في النادي".

وتابع " أمضيت ثلاثة أسابيع أتدرب بمهنية تامة تناسبني، دون البحث عن أي شيء غير ذلك، أرسلوني للتدريب بشكل منفصل، وقد تفهم ذلك لأنه يعرف وضعي، ما كان بيننا هو الاحترام المتبادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سواريز يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع كومان قبل رحيله عن برشلونة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سواريز يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع كومان قبل رحيله عن برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).