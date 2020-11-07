زراعة الرصافة تعلن تسويق أكثر من 74 مليون بيضة وآلاف الأطنان من اللحوم والأسماك

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية زراعة بغداد الرصافة، اليوم السبت، تسويق أكثر من 74 مليون بيضة، وآلاف الأطنان من الدجاج واللحوم والاسماك خلال شهرين.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم انتاج وتسويق أكثر من 74,845,400 مليون بيضة، اضافةً الى الاف الأطنان من الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك خلال شهري ايلول تشرين الأول …

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