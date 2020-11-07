الجيش العراقي يضبط 30 قنبرة هاون في جزيرة البغدادي

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت فرقة المشاة السابعة للجيش العراقي، 30 قنبرة هاون في جزيرة البغدادي.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وفق معلومات إستخبارية دقيقة خرجت قوة من الفوج الرابع لواء المشاة الثامن أحد تشكيلات قيادة فرقة المشاة السابعة وبإمرة آمر الفوج معززة بمفرزة معالجة من هندسة ميدان قيادة الفرقة وأثناء البحث والتفتيش …

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