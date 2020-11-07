2020/11/07 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نينا / اعلنت كتلة الحكمة النياببة انها لن تصوت على قانون تمويل العجز المالي " الاقتراض " اذا لم يتضمن دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين.وقال النائب علي البديري في موتمر صحفي مشترك مع نواب الكتلة ، ان " احد ابرز البرامج للحكومة الحالية هو دعم القطاع الزراعي لكن واقع الحال غير ذلك ، حيث بعد ستة اشهر من تسويق الفلاحين لمحاصيلهم لم تدفع لهم الحكومة مستحقاتهم حتى الان ".واضاف ان " نسبة العاملين في القطاع الزراعي تعتبر اكبر نسبة من سكان العراق ، وتعتمد عليهم قطاعات اخرى مثل القطاعين التجاري والصناعي وهم المحرك الاساسي للحياة الاقتصادية "./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الحكمة : لن نصوت على قانون الاقتراض دون تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعيـن) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الحكمة : لن نصوت على قانون الاقتراض دون تضمين مستحقات الفلاحين والمزارعيـن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).