المعموري: تكرار الاقتراض دليل على عدم وجود سياسية اقتصادية حكيمة

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اكد رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري ان تكرار الاقتراض دليل على عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة.وقال المعموري في تغريدة له على صفحته في تويتر إن "تكرار عملية الاقتراض لسد العجز المالي دليل على عدم وجود سياسة اقتصادية حكيمة، وهو ما قد يدفع البلد نحو الوقوع في مستنقع الديون وفوائدها الضخمة".وأضاف: "نحتاج إلى إرادة سياسية ووقفة حقيقية لوضع خطة آنية واستراتيجية لمعالجة الأسباب التي أدت إلى الاقتراض، ومن أهمها وضع الرجل المناسب في المكان المناسب"./انتهى

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