الحكومة تبلغ البرلمان بتخفيضهـا مبلغ الاقتراض الى 31 تريليون دينـار

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / قررت وزارة المالية تخفيض مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي ، من 41 تريليون الى 31 تريليون دينـار ، وابلغت اللجنة المالية النيابية بذلك رسميا./انتهى5

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