ضبط عشرات قنابر الهاون في جزيرة البغدادي غربي الأنبار

2020/11/07 | 15:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق السبت، ضبط ثلاثين قنبرة هاون في جزيرة البغدادي غربي محافظة الأنبار....

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