المالية النيابية : نحرص على تمرير قانون الاقتراض بما يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية

2020/11/07 | 15:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية حرصهـا على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة.

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