المالية النيابية : لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً للأشهر السابقة

2020/11/07 | 15:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ _ بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية ان لديها معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنةً بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزراة المالية ومعرفة البيانات من قبلها.

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