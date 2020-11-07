مجلس النواب يُؤجل التصويت على مقترح التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي

2020/11/07 | 15:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون هيأة الاشراف القضائي رقم ٢٩ لسنة ٢٠١٦ الى جلساته المُقبلة.بناءا على طلب اللجنة المعنية .

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