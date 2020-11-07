تمديد رئاسة السعودية لمجلس إدارة معهد المواصفات والمقاييس الإسلامي لنهاية 2021

2020/11/07 | 15:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) على تأجيل انتخابات المعهد.وأقر مجلس إدارة المعهد، تمديد فترة تولي رئيس مجلس الإدارة محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، سعد بن عثمان القصبي …

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