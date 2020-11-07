تدار من طهران مستهدفة إسرائيل.. فيسبوك يحذف عشرات الصفحات الإيرانية

2020/11/07 | 15:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فيسبوك أنه أزال عددا من الحسابات الوهمية التي تتخذ من إيران مقرا لها وكانت قد أعربت عن تضامنها مع احتجاجات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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