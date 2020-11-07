طائرات F16 العراقية تستهدف داعش في جبال خانوكه

2020/11/07 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، ان طائرات F16 العراقية، اتهدفت عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه.وذكرت الخلية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بإشراف من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها أهدافاً لعناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه”، دون ذكر المزيد …

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