المالية النيابية تؤكد حرصها على صرف الروتب: مبلغ الاقتراض مبالغ فيه

2020/11/07 | 15:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، حرصها على ضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، فيما أشارت الى ان مبلغ الاقتراض مبالغ فيه.وذكرت اللجنة، انه “لدينا معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه”، مؤكدة “حرصها على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى، واجراء …

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