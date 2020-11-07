2020/11/07 | 15:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة أوحكايات الكوانتوم الغرائبية 7إعداد وترجمة د.



جواد بشارة هل هناك جسر بين عالمين عالم الكوانتوم وعالم النسبية، وكيف تبدو الحدود بين العالمين المجهري والعياني؟ وهل هناك ارتباط بين اللامتناهي في الصغر واللامتناهي في الكبر؟ تتعارض في ذلك عدة نظريات، ومن اجل الاجابة.



يضع أحدهم حركة القياس في مركز اللعبة، وآخر، يولي تأثير البيئة أهمية كبرى.



يوحي التوطين التلقائي الثالث المستمر أن الاحتما ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكون الكمومي أو الكوانتي 7-10 - جواد بشارة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكون الكمومي أو الكوانتي 7-10 - جواد بشارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).