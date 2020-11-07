مختصون: وزارة الصحة العراقية فشلت في إنقاذ الكثير من مصابي كورونا

2020/11/07 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شن أطباء ومختصون هجوما لاذعا على السياسية التي تتبعها الجهات المعنية في التعامل مع جائحة كورونا وإلقاء اللوم المستمر على المواطن.

واكد المختصون أن الحديث عن ضعف الالتزام بإجراءات السلامة من قبل المواطنين، ينبغي أن يواجه بسؤال عن ارتفاع عدد الوفيات الذين يقضون في المستشفيات، مشيرين الى ان العراق هو الأول عربيا في عدد الوفيات.

واتهم المختصون وزارة الصحة بالفشل في إنقاذ الكثير من المصابين الذين توفوا، فضلا عن فشلها في توحيد بروتوكول واحد للعلاج بين المستشفيات، مؤكدين أن نقص الأوكسجين في عدد من المستشفيات وضعف وسائل حماية الأطباء العاملين فيها، أحد أبرز وجوه التقصير الحكومي في التعامل مع الجائحة.

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