2020/11/07 | 15:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رواتب الموظفين

فوتو: أرشيف

منذ 15 دقیقة

572 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان لديها معلومات وبيانات موثقة تؤكد بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه مقارنة بالصرف للأشهر السابقة وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها.

وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم، 7 تشرين الثاني 2020، انها "حريصة على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة".

وأشارت إلى ان "لديها معلومات وبيانات موثقة بأن مبلغ الاقتراض مبالغ فيه، مقارنة بالصرف للأشهر السابقة، وكذلك من خلال استضافة المسؤولين في وزارة المالية ومعرفة البيانات من قبلها".

وكان مجلس النواب قد باشر في وقت سابق، بمناقشة تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض، وذلك خلال جلسته الاعتيادية رقم 19 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بحضور 170 نائبا.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية توضح بشأن تمرير قانون الاقتراض وتأمين الرواتب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية توضح بشأن تمرير قانون الاقتراض وتأمين الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).