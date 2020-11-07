إعلان هوية قاتل المتظاهر في البصرة: ضابط برتبة نقيب

2020/11/07 | 15:34 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، هوية قاتل الناشط في الاحتجاجات عمر فاضل.

وقال العيداني في بيان مقتضب، 7 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "الأدلة الجنائية أثبتت تورط النقيب (ا.ح.ك) بقتل المتظاهر عمر فاضل".

وأضاف العيداني، أن الضباط "اعترف بجريمته وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".

فيما قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في بيان، إن "الاتصال مع قادة الحراك في البصرة كان له التأثير بسرعة الوصول إلى الجاني الذي أقدم على قتل المتظاهر عمر فاضل".

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