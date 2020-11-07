وزارة المالية تخفض نسبة الاقتراض إلى 31 نريليوناً بعد أن كان 41

2020/11/07 | 15:35 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم السبت، عن تخفيض وزارة المالية نسبة الاقتراض إلى ۳۱تريليون دينار عراقي بعد إن كان 41 تريليونا.

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