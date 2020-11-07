الصحة تسجل 2880 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2660 حالة

2020/11/07 | 15:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

سجلت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت 2880 ، إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "سجلت لهذا اليوم 2880 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما سجلت 2660 حالة شفاء تام في عموم البلاد".

وأضافت أن "حالات الوفاة بلغت 39 حالة في عموم محافظات البلاد".

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