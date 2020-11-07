وزير النفط العراقي: تنفيذ مشاريع استثمار

2020/11/07 | 15:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار اسماعيل، أهمية الإسراع في تنفيذ خطط مشاريع استثمار الغاز.جاء ذلك خلال اجتماعه بالمسؤولين في شركة غاز البصرة، اليوم السبت، حسب بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال الوزير: إن الحكومة …

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