استطلاع: 10 في المئة من مؤيدي ترامب مقتنعون أنه خسر الانتخابات

2020/11/07 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص استطلاع جديد، أن أنصار الرئيس ترامب غير مقتنعين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس".

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