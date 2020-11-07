2020/11/07 | 15:54 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلص استطلاع جديد، أن أنصار الرئيس ترامب غير مقتنعين بفوزه في الانتخابات الرئاسية الحالية، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استطلاع: 10 في المئة من مؤيدي ترامب مقتنعون أنه خسر الانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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