مفوضية حقوق الإنسان: ضابط في قوات ’سوات’ هو من قتل المتظاهر عمر فاضل

2020/11/07 | 16:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، السبت، تورط ضابط من القوات الخاصة "سوات" بقتل المتظاهر "عمر فاضل".



وذكر بيان للمفوضية تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2020)، أنه "بعد متابعة التحقيقات الخاصة باستشهاد المتظاهر عمر فاضل وحسب آخر النتائج التي أبلغت للمكتب من قيادة شرطة البصرة، فإن ضابط برتبة نقيب من القوة الخاصة ’سوات’ هو من ارتكب هذه الجريمة".

ويشيد المكتب بسرعة وشفافية التحقيق"، مطالبا "بإحالة المتهم إلى القضاء"، ومؤكدا على "مبدأ حماية المتظاهرين والحق في الاحتجاج يطالب الحكومة المركزية والمحلية بايلاء ذلك الأهمية القصوى كما يطالب المتظاهرين بزيادة السلمية العالية".

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