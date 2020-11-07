بالوثيقة.. توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حول قانون تمويل العجز المالي

2020/11/07 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم” توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، حول مشروع قانون تمويل العجز المالي المعروض للمناقشة والقراءة الثانية في جلسة البرلمان المنعقدة اليوم السبت.

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