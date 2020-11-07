2020/11/07 | 16:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، السبت، تسجيل ارتفاع هو الاكبر من نوعه في انتاج البرتقال داخل المحافظة.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي لـ /المعلومة/، انه “رغم الانتكاسات المتكررة في مواسم انتاج البرتقال في ديالى خلال السنوات الماضية، الا ان معدلات الانتاج للموسم الحالي هي الاعلى منذ 5 سنوات وهو علامة ايجابية اعطت رسائل تفاؤل للمزارعين”.وأضاف، ان “زيادة الانتاج لبرتقال تقدر بـ30% وهي نسبة جيدة ستحقق الاكتفاء الذاتي لاسواق ديالى ويجري تسويق مئات الاطنان الى اسواق بقية المحافظات ومنها بغداد”، لافتا الى ان “هناك جهود يبذله بعض لتجار في مسعى لتصدير اول شحنة من برتقال ديالى الى اسواق بعض الدول العربية والاسيوية في مبادرة هي الاولى من نوعها ربما تشكل بوابة مهمة للمزارعين في تحسين وضعهم المالي وتسديد ديونهم المتراكمة”.وتعد ديالى من اشهر محافظات البلاد في انتاج البرتقال وبكميات كبيرة جدا لكن الوضع تغير بعد 2003 بسبب تداعيات الاضرابات الامنية والنزوح القسري.



انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدينة البرتقال تسجل أكبر زيادة في انتاج الفاكهة منذ 5 سنوات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدينة البرتقال تسجل أكبر زيادة في انتاج الفاكهة منذ 5 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).