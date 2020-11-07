بالوثائق.. توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي حول قانون

2020/11/07 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادناه توصيات لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي.

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