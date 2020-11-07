2020/11/07 | 16:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أبدت اللجنة المالية النيابية، السبت، رأيها حول مشروع قانون تمويل العجز المالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. المالية النيابية تبدي رأيها حول مشروع قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. المالية النيابية تبدي رأيها حول مشروع قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).