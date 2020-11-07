التوزيع الجغرافي لـ 531 إصابة جديدة بكورونا سُجلت في الرصافة

2020/11/07 | 16:12 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة د.



عبد الغني الساعدي عن تسجيل 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 348 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 531 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي- 348 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 110 حالة قطاع البلديات الاول 38 حالة .



قطاع الشعب 81 حالة.



قطاع الاستقلال 59 حالة . قطاع الاعظمية 60 حالة - 183 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية مدينة الصدر 24 حالات محلة , 534 , 565 , 562, 552 الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية كيارة , قطاعات 34, , 521 .



565 .



قطاع الاعظمية 15 حالة محلة 323, 314, 316 .



314, 312, 317 , الشعب 19 حالة محلة 317, 337 حي البساتين , حي اور .331 , 329 , 333 , 345 , 341 , البلديات 7 حالات محلة .



734 , 722 , الزراعي , 771 , شارع فلسطين 7 حالات محلة 505, 503 506 , ,502 , 504 , الامين 7 حالات محلة, , 733 , , 741 , 721 .



743بغداد جديدة 6 حالات محلة 701 , 709 706 , 704 , الزعفرانية 9 حالة محلة , 958 , شارع المعهد , 959 , 952 , , 964 زيونة 4 حالات , 716 , , 712, 710 المدائن 9 حالات , جسر ديالى , حي الوحدة ,الوردية الكرادة 7 حالات محلة 903, 905 905 , , 906 , 909 , حي تونس 4 حالات محلة .



302 , 301 , 303 العبيدي 9 حالات محلة , , 762 ,765 , 764 , الزراعي .769 الطالبية حالتين محلة 323 , 320 , الثعالبة , بوب الشام , الحسينية 10 حالات محلة 222, 215 , 207 , البنوك 6 حالات محلة 321 , الزراعي , 315 الغزالية 4 حالات محلة 681 ,• الجادرية3حالات محلة 923, 911 • الطالبية3 حالات محلة 322, 332, 321 • المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318 حي الزهراء5 حالات محلة , 757 , 759 , ,الغزالية 3 حالات محلة 681 , • الصليخ 7 حالات محلة 304, 32• الغدير حالة واحدة محلة 706حي القاهرة 9 حالات محلة 303 , 305 • الفحامة حالة واحدة واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 63903 توفي منهم 1371 للاسف فيما اكتسب الشفاء 57665حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 4867".وثمن الساعدي "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس

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