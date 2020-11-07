مسلحون يقتلون مدنياً بدافع

2020/11/07 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، السبت، بأن مدنياً

قتل جراء إطلاق نار بدافع "الثأر

العشائري" جنوب غربي بغداد.

وقال المصدر، إن "مسلحين يستقلون دراجة

نارية، أقدموا صباح اليوم، على إطلاق

النار صوب صاحب علوة لبيع ال

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