كاتانيتش يستدعي لاعباً من الصقور لصفوف اسود الرافدين

2020/11/07 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهَ مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم،

السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، الدعوة

للاعب فريق القوة الجوية، حسن رائد،

للانضمام إلى قائمة المنتخب التي

ستخوضُ وديتي الأردن وأوزبكستان في

الثاني عشر والسابع عشر من ا

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