مجلس النواب يناقش تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون الاقتراض

2020/11/07 | 16:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشر مجلس النواب، السبت، بمناقشة

تقرير اللجنة المالية الخاص بقانون

الاقتراض.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن

المجلس، انه "باشر بمناقشة تقرير اللجنة

المالية الخاص بقانون الاقتراض".

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