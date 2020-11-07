وزير الصحة: الكمامات افضل سبل الوقاية ضد كورونا

2020/11/07 | 16:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في اقليم كوردستان يوم السبت، ان ارتداء الكمامات افضل سبل وقاية ضد تفشي فايروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال تدشين حملة توعية ضد كورونا بمدينة اربيل ، بحضور نائب محافظ اربيل هيمن قادر، واعضاء من المنظمة العالمية WHO.

واوضح برزنجي، ان الالتزام بارتداء الكمامات، افضل سبل مكافحة فايروس كورونا المستجد، لذلك على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية وارتداء الكمامات، لضمان السلامة وتقليل الاصابات بالفايروس.

PUKmedia خاص‌

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