العراق يسجل 2880 إصابة و39 وفاة جديدة بـ

2020/11/07 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة العراقية 2880 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات داخل الدولة إلى 496019 حالة.وأعلنت "الصحة" في بيان اليوم السبت، 39 وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يصبح إجمالي عدد الوفيات 11283 حالة.فيما تم شفاء 2660 …

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