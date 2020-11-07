إن فاز بالرئاسة.. كيف سيكون بايدن بالنسبة لنتانياهو؟

2020/11/07 | 16:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأردف تقرير فورين بوليسي قائلا "إن انخفاض أسهم نتنياهو في الساحة العالمية، قد يدفع الإسرائيليين إلى التفكير في استثمار بديل.فيما سيحاول نتنياهو إيجاد حجة للاستمرار في منصبه".

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