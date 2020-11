بؤس الأندية

2020/11/07 | 16:28 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طه كمر ما لفت انتباهي خلال ما تقدم من مباريات الدوري الممتاز هو الإعداد المنقوص لحامل اللقب فريق الشرطة الذي بالغ بتواضع مستواه عندما خاض ثلاث مباريات لم يجني منها سوى خمس نقاط من فوز وتعادلين ، ليثبت للقاصي والداني انه غير قادر على تحقيق الفوز على فرق المحافظات ليقف سقف طموحاته عند النقطة

