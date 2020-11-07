كركوك.. طائرات F-16 العراقية توجه ضربة لأهداف داعش

2020/11/07 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت طائرات F-16 العراقية، السبت، ضربة جوية لأهداف داعش في جبال "خانوكه" ضمن حدود قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، اليوم (7 تشرين الثاني 2020)، انه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، طائرات F-16 العراقية نفذت ضربة جوية، اليوم السبت".

واضاف البيان، أن "الضربة استهدفت خلالها أهداف لعناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال خانوكه".

جدير بالذكر ان طائرات القوة الجوية العراقية توجه بين الحين والاخر بالتعاون مع طيران التحالف الدولي ضربات جوية لاهداف داعش وخصوصا في المناطق الجبلية والصحراوية النائية.

ا.ح

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