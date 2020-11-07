’ناس’ ينشر التقرير البرلماني الكامل حول قانون تمويل العجز المالي

2020/11/07 | 16:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف البرلمان، السبت، عن تقريري اللجنة المالية النيابية ولجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي حول مشروع قانون تمويل العجز المالي.



وينشر "ناس"، (7 تشرين الثاني 2020) نص التقريرين كما وردا من الدائرة الإعلامية في مجلس النواب.

وأدناه تقرير لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي.

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