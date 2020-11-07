الداخلية: حادثة البصرة تصرّف فرديّ ونحن جادون بمعاقبة المخالفين للأوامر

2020/11/07 | 16:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الداخلية اليوم السبت، أن حادثة البصرة تصرّف فردي لا يمثل الوزارة ،وأن هناك أوامر وتعليمات من أعلى المستويات بعدم حمل القوات الأمنية السلاح الناري خلال التظاهرات.

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