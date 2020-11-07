2020/11/07 | 16:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة تسجل 39 حالة وفاة جديدة

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، السبت، إلى أكثر من 496 ألف حالة، بعد تسجيل أكثر من 2800 إصابة جديدة.

اقتربت الحصيلة في العراق من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 7 تشرين الثاني/أكتوبر، وتضمن تسجيل 2880 إصابات، و39 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما أشار الموقف، إلى تسجيل 2660 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة أكثر من 85%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 58 ألف شخص، 393 منهم تحت العناية المركزة.

اقرأ/ي أيضًا:

"موجة" قادمة من 4 دول..



منظمة الصحة العالمية تحذّر العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أزمة الجائحة: حصيلة الإصابات في العراق تقترب من نصف مليون) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أزمة الجائحة: حصيلة الإصابات في العراق تقترب من نصف مليون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).